Bafetimbi Gomisin menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı! - Galeri - Fotomaç
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Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Yıllık ücretine zam için olumsuz yanıt alan Fransız golcünün menajeri Mendy, "5 ay maaşını alamadı. İsteseydi FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil" dedi
28 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:07:22
Güncelleme: 01:07:33
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy SABAH'a yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Gomis'in paraya öncelik veren biri olmadığının altını çizen Mendy, "Bafe geçen sezon tam 5 ay maaşını alamadı. İsteseydi kulübü FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil'' dedi.
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Sakarya'ya götürülmeyen ve 'Sakat' olduğu açıklanan Fransız golcü paylaştığı bireysel antrenman videoları ile yönetime mesaj gönderdi.
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!
Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy Galatasaray yönetimini çileden çıkarttı!