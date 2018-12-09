Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli - Galeri - Fotomaç
09 Aralık 2018, Pazar
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Bafetimbi Gomis'in gerçek bedeli

Galatasaray'ın yerini bir türlü dolduramadığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis'te yeni gelişme...
9 Aralık 2018 Pazar, 15:13:30 Güncelleme: 15:14:52
Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli

Bafetimbi Gomis'in yokluğunu her geçen hafta daha fazla hisseden Galatasaray'da Fransız golcüyle ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

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Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli

Sarı-kırmızılı kulüp Gomis'i 6 milyon Euro'ya Al-Hilal'e sattığını KAP'a bildirmişti.

Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli

Ancak bu bedelin gerçekte 4.5 milyon Euro olduğu ve Gomis'in ödenmeyen 1.5 milyon Euro alacağının bonservise eklendiği öğrenildi.

Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli

Gomis geçen sezon 15 haftada tek başına 14 gole imzasını koyarken, takımda hücum hattını oluşturan oyuncuların toplamı (Eren, Muğdat, Onyekuru, Rodrigues, Emre Akbaba, Belhanda, Sinan Gümüş) Fransız yıldız kadar skora etki edemedi.

Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli

İKİ GOL BİRDEN ATTI
Bu arada Suudi Arabistan'da şov yapmaya devam eden Gomis, Al Hilal'in sahasında Al Nassr ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 15 dakika içinde iki kez ağları havalandırmayı başardı.

Bafetimbi Gomisin gerçek bedeli
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