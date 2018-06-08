Bafetimbi Gomis Galatasaray'la yol ayrımında!

G.Saray'da Bafetimbi Gomis ile yollar ayrılmak üzere... Süper Lig'de sezonu 29 golle tamamlayan ve krallık tacını giyen Fransız forvet, ligin bitmesinin ardından kendisine Çin'den gelen astronomik teklifleri gerekçe göstererek yıllık 3 milyon 350 bin Euro olan ücretine zam yapılmasını talep etmişti.

