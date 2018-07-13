Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde! - Galeri - Fotomaç
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    13 Temmuz 2018 Cuma, 00:24:05 Güncelleme: 00:24:53
    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    Yeniden takıma dönmesi için Galatasaray yönetiminin büyük uğraş verdiği Badou Ndiaye'yle ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor.

    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    Senegalli yıldızın menajeri William D'Avilla müjdeyi verdi.

    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    TEKLİF GELMEDİ

    Radyospor'a konuşan D'Avilla, "Ndiaye, İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı.

    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    Galatasaraylı taraftarların bekleyişi kısa süre içinde mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" dedi.

    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    UFAK FARK KALDI

    Alınan bilgilere göre Senegalli yıldızla yıllık 2 milyon 750 bin Euro karşılığında anlaşma sağlayan yönetimin Stoke City ile pazarlığı sürüyor.

    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    • 7
    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!

    Ancak arada ufak bir farkın kaldığı da ifade ediliyor.

    Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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    Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
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