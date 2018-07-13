Badou Ndiayenin menajerinden Galatasaraylılara müjde! - Galeri - Fotomaç
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Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
13 Temmuz 2018 Cuma, 00:24:05
Güncelleme: 00:24:53
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
Yeniden takıma dönmesi için Galatasaray yönetiminin büyük uğraş verdiği Badou Ndiaye'yle ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
Senegalli yıldızın menajeri William D'Avilla müjdeyi verdi.
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
TEKLİF GELMEDİ
Radyospor'a konuşan D'Avilla, "Ndiaye, İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı.
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
Galatasaraylı taraftarların bekleyişi kısa süre içinde mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" dedi.
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
UFAK FARK KALDI
Alınan bilgilere göre Senegalli yıldızla yıllık 2 milyon 750 bin Euro karşılığında anlaşma sağlayan yönetimin Stoke City ile pazarlığı sürüyor.
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!
Ancak arada ufak bir farkın kaldığı da ifade ediliyor.
Badou Ndiaye'nin menajerinden Galatasaraylılara müjde!