Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
5 Temmuz 2018 Perşembe, 02:10:22
Güncelleme: 02:10:33
Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
İngiltere'ye giden Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, 3 milyon Euro karşılığında Badou Ndiaye ile el sıkıştı... Stoke City de ikna edilirse, Senegalli imzayı atacak.
Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi...
Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...
Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
250 bin Euro zam
Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti.
Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi