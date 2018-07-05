Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 02:10:22 Güncelleme: 02:10:33
    Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor!

    İngiltere'ye giden Galatasaraylı yönetici Abdürrahim Albayrak, 3 milyon Euro karşılığında Badou Ndiaye ile el sıkıştı... Stoke City de ikna edilirse, Senegalli imzayı atacak.

    Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor!

    Dış transferde Muğdat ve Nagatomo'yu kadrosuna katan, iç transferde ise Donk'la nikah tazeleyen Galatasaray'dan bir hamle daha geldi...

    Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor!

    Sarı-Kırmızılılar eski yıldızı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katıyor. Cimbom mutlu sona çok yakın...

    Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor!

    250 bin Euro zam

    Önceki gün İngiltere'ye giden Abdürrahim Albayrak, Ndiaye'yi ikna etti.

    Badou Ndiaye Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Badou Ndiaye Galatasaraya geri dönüyor!

    Geçen sezon 2 milyon 750 bin Euro alan Senegalli, bu kez 3 milyon Euro'ya 'evet' dedi

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