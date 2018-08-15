Badou Ndiaye Galatasaraya bedava geliyor! - Galeri - Fotomaç
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Badou Ndiaye Galatasaray'a bedava geliyor!
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:49:11
Güncelleme: 00:50:28
Badou Ndiaye Galatasaray'a bedava geliyor!
Galatasaray, Badou Ndiaye'ye nihayet kavuşuyor. Stoke City, büyük umutlarla transfer ettiği oyuncuyu tamamen gözden çıkardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Badou Ndiaye Galatasaray'a bedava geliyor!
İsteksiz futbolu nedeniyle İngiliz ekibinin taraftarlarınca protesto edilen Senegalli yıldız, geçen hafta Brentford'la oynanan lig maçında da kadroya alınmadı.
Badou Ndiaye Galatasaray'a bedava geliyor!
Bu gelişmeler üzerine Stoke City yönetimi, yıllık maliyetine karşılık Ndiaye'nin Galatasaray'a 1 yıllığına kiralanmasına onay verdi.
Badou Ndiaye Galatasaray'a bedava geliyor!
Galatasaray, bu gelişme üzerine eski oyuncusunun menajeri William Davila ile masaya oturdu. Davilla, menajerlik ücreti de dahil sarı-kırmızılı yetkililerden 3.5 milyon euro istedi.
Badou Ndiaye Galatasaray'a bedava geliyor!
Cimbom ise daha önce 2 milyon 750 bin euro'ya oynattığı 27 yaşındaki yıldız futbolcu için toplam 3 milyon euro'luk bir teklif yaptı.