HaberlerGaleriBabel'den flaş Galatasaray itirafı! "Orada kalsaydım..."
Babel'den flaş Galatasaray itirafı! "Orada kalsaydım..."
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax'a kiraladığı 33 yaşındaki yıldız futbolcu Ryan Babel, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu. Ayrılık süreciyle ilgili konuşan Babel, "Orada kalırsam Hollanda Milli Takımı'nda daha az forma giyeceğimi hissettim" ifadelerini kullandı.
18 Ocak 2020 Cumartesi 00:31
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı ekipten ayrılık sürecine de değinen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız, flaş ifadelere imza attı.
İŞTE RYAN BABEL'İN AÇIKLAMALARI
"Ajax'a yeniden geri dönmeyi sadece kendim istediğimi söylemem zor. Ajax'ta iyi ilişkilerim sayesinde transfer gerçekleşti diyebilirim. Buraya gelmeden Koeman ile de görüşmedim. Bu o kadar da anlaşılmaz bir durum değil."
"Türkiye'de herşey çok iyi gitmiyordu ama çok kötü de gitmiyordu. EURO2020'de yer almak istiyorum ve bunun için de iyi işleyen bir takımda oynamalıydım."
"Bu transfer herkes için iyi oldu. Galatasaray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Keza Ajax için de fırsat. Euro2020'de olmak istiyorum. Son turnuvam olabilir."