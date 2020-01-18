Babel'den flaş Galatasaray itirafı! 'Orada kalsaydım...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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Babel'den flaş Galatasaray itirafı! "Orada kalsaydım..."

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax'a kiraladığı 33 yaşındaki yıldız futbolcu Ryan Babel, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu. Ayrılık süreciyle ilgili konuşan Babel, "Orada kalırsam Hollanda Milli Takımı'nda daha az forma giyeceğimi hissettim" ifadelerini kullandı.
18 Ocak 2020 Cumartesi 00:31
Babel'den flaş Galatasaray itirafı! Orada kalsaydım...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a transfer olan Ryan Babel, ülke basınına flaş açıklamalarda bulundu.

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Babel'den flaş Galatasaray itirafı! Orada kalsaydım...

Sarı-kırmızılı ekipten ayrılık sürecine de değinen 31 yaşındaki Hollandalı yıldız, flaş ifadelere imza attı.

Babel'den flaş Galatasaray itirafı! Orada kalsaydım...

İŞTE RYAN BABEL'İN AÇIKLAMALARI

"Ajax'a yeniden geri dönmeyi sadece kendim istediğimi söylemem zor. Ajax'ta iyi ilişkilerim sayesinde transfer gerçekleşti diyebilirim. Buraya gelmeden Koeman ile de görüşmedim. Bu o kadar da anlaşılmaz bir durum değil."

Babel'den flaş Galatasaray itirafı! Orada kalsaydım...

"Türkiye'de herşey çok iyi gitmiyordu ama çok kötü de gitmiyordu. EURO 2020'de yer almak istiyorum ve bunun için de iyi işleyen bir takımda oynamalıydım."

Babel'den flaş Galatasaray itirafı! Orada kalsaydım...

"Bu transfer herkes için iyi oldu. Galatasaray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Keza Ajax için de fırsat. Euro 2020'de olmak istiyorum. Son turnuvam olabilir."

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