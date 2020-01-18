Babel'den flaş Galatasaray itirafı! "Orada kalsaydım..."

İŞTE RYAN BABEL'İN AÇIKLAMALARI

"Ajax'a yeniden geri dönmeyi sadece kendim istediğimi söylemem zor. Ajax'ta iyi ilişkilerim sayesinde transfer gerçekleşti diyebilirim. Buraya gelmeden Koeman ile de görüşmedim. Bu o kadar da anlaşılmaz bir durum değil."