B planı Feghouli!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi bir yandan da UEFA'nın vereceği kararla ilgili hazırlıklarını yapıyor... Finansal Fair Play komitesi ile yeni bir protokol imzalayacak olan sarı-kırmızılıları bir takım kısıtlamalar bekliyor. UEFA büyük bir ihtimalle "Sattığınız kadar oyuncu alın" şartını getirecek.