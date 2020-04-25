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Ayrılığı duyurdular! Galatasaraylı Belhanda'nın yeni durağı...
Galatasaray'da son dakika ayrılık gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana taraftarlarla iletişimi kopuk olan ve gerek aldığı maaşı, gerekse oynadığı futbolu eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor. Le 360 Sport, konu ile ilgili yaptığı haberde yıldız ismin yeni durağını açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
25 Nisan 2020 Cumartesi 11:49
Güncelleme: 25.04.2020 12:05
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Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle futbolcularında maaş indirimine gitmeye hazırlanan Galatasaray, transfer için de girişimlere başladı.
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Yüksek miktarda maaş alan futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılı kulüp, bu doğrultuda bir çok isimle görüşme gerçekleştiriyor.
NAGATOMO VE MARIANO...
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Yuto Nagatomo ve Mariano ile yeni kontrat yapılmayacak. Yüksek miktarda maaş alan iki yıldız için de ayrılık kapıları sonuna kadar açıldı.
Mariano'nun ülkesi Brezilya'ya dönebileceği aktarılırken, Avrupa'da bir kaç kulübün kendisiyle ilgilendiği biliniyor.
Yuto Nagatomo'nun da daha önce Serie A deneyimi olmasından dolayı İtalya'da transfer pazarı hala bulunuyor. Japon futbolcunun Bologna'ya gitmesi gündemde.