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Ayrılığı duyurdular! Galatasaraylı Belhanda'nın yeni durağı...

Galatasaray'da son dakika ayrılık gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana taraftarlarla iletişimi kopuk olan ve gerek aldığı maaşı, gerekse oynadığı futbolu eleştiri oklarının hedefi haline gelen Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oluyor. Le 360 Sport, konu ile ilgili yaptığı haberde yıldız ismin yeni durağını açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:49 Güncelleme: 25.04.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





