Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu! - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Aykut Kocaman'dan çok tartışılan 'penaltı' yorumu!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçında kazandıkları çok tartışılan penaltı kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 18:40:18 Güncelleme: 18:47:23
Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu!

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray maçında takımın beklentileri karşıladığını söyledi.

Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu!

Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü;

Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu!

Galatasaray maçı beklentilerimin üstünde oldu. Sadece skor açısından söylemiyorum bunu.

Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu!

Biz bu maça çıkıncaya kadar 23 maçın 20 tanesini kendi sahasında kazanmış, özelikle kendi iç sahasında son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar, takım birlikteliğini çok iyi götüren son derece atak ve cüretkar oynayan bir takım karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıkıp en azından kendi adımıza oyunun doğruları dediğimiz pek çok konuda birtakım şeyler isteyip, bunların olma ihtimali konusunda açıkçası çekincelerim vardı.

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