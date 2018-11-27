Aykut Kocamandan çok tartışılan penaltı yorumu!

Biz bu maça çıkıncaya kadar 23 maçın 20 tanesini kendi sahasında kazanmış, özelikle kendi iç sahasında son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar, takım birlikteliğini çok iyi götüren son derece atak ve cüretkar oynayan bir takım karşısına 2-3 günlük bir çalışmayla çıkıp en azından kendi adımıza oyunun doğruları dediğimiz pek çok konuda birtakım şeyler isteyip, bunların olma ihtimali konusunda açıkçası çekincelerim vardı.