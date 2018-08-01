Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Garay'ın bu sezon kadroda düşünülmediği bu nedenle gözden çıkarılmasına sıcak bakıldığı öğrenildi. Garay için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı öne sürüldü.



