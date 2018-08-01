Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    Transferde nokta atışları yapmayı planlayan Galatasaray Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı listenin en başına aldı. G.Saray 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için harekete geçti.
    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 23:45:11 Güncelleme: 00:52:34
    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu
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    • 6
    Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    Cimbom savunmayı güçlendirmek için düğmeye bastı...

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    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu
    • 2
    • 6
    Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    Transferde nokta atışları yapmayı planlayan Galatasaray Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı listenin en başına aldı. G.Saray 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için harekete geçti.

    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu
    • 3
    • 6
    Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    Yönetim İspanyol kulübüne Garay için 1 yıllık kiralama teklifi yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Arjantinli stoper için Sarı-Kırmızılılar kiralama teklifinde bulunacak.

    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu
    • 4
    • 6
    Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    2.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
    Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Garay'ın bu sezon kadroda düşünülmediği bu nedenle gözden çıkarılmasına sıcak bakıldığı öğrenildi. Garay için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı öne sürüldü.

    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu
    • 5
    • 6
    Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK
    Teknik Direktör Fatih Terim'in Arjantinli yıldızı oyun stiline uygun bulduğu bu nedenle alınmasını çok istediği ortaya çıktı. Garay için birkaç gün içinde önemli adımlar atılacağı gelen bilgiler arasında.

    Aslan'da hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu
    • 6
    • 6
    Aslanda hedef Arjantinli stoper! Ezequiel Garay operasyonu

    EZEQİEL GARAY KİMDİR? GARAY'IN KARİYERİ
    Arjantinli Garay son 2 sezondur Valencia'da forma giyiyor. Arjantinli stoper geçtiğimiz sezon oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında ilk 11'de oynadıç Garay futbola R.Santaner takımında başladı! (Takvim)

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