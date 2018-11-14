Aslanda dev transfer harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Aslan'da dev transfer harekatı!

    Galatasaray, ocak ayını iple çekiyor. Takımın eksiklerini tamamlamak için hazırlıklara şimdiden başlayan Aslan'da, transfer yapabilmek için gerekli bütçe sürpriz bir oyuncunun satışı ile sağlanacak.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:28:10 Güncelleme: 07:53:04
    Aslanda dev transfer harekatı!

    Cimbom'da bu sezon Fatih Terim'in parlattığı isimlerden olan Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aslanda dev transfer harekatı!

    Milano ekipleri İnter ve Milan'dan sonra Roma da 18 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekat başlattı

    Aslanda dev transfer harekatı!

    Sarı-kırmızılı ekibin scoutlarının genç savunmacıyı 4 kez izlettikleri ve beğendikleri kaydedildi

    Aslanda dev transfer harekatı!

    Roma, Ozan Kabak için Aslan'ın kapısını çalacak

    Aslanda dev transfer harekatı!

    Galatasaray başarılı stoperi için 20 milyon euro istiyor.

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