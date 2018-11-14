Aslanda dev transfer harekatı! - Galeri - Fotomaç
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Aslan'da dev transfer harekatı!
Galatasaray, ocak ayını iple çekiyor. Takımın eksiklerini tamamlamak için hazırlıklara şimdiden başlayan Aslan'da, transfer yapabilmek için gerekli bütçe sürpriz bir oyuncunun satışı ile sağlanacak.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 23:28:10
Güncelleme: 07:53:04
Cimbom'da bu sezon Fatih Terim'in parlattığı isimlerden olan Ozan Kabak'a İtalyan devleri bir bir talip oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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