Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

OZAN VE YUNUS'TAN SONRA BİR GENÇ DAHA

UEFA'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü piyasaya süren Galatasaray'da bir genç yıldız daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor.