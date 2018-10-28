Aslana altyapıdan forvet takviyesi! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    Aslan'a altyapıdan forvet takviyesi!

    Galatasaray'da Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ün ardından genç forvet Malik Karaahmet de A Takıma hazırlanıyor.
    28 Ekim 2018 Pazar, 11:24:56 Güncelleme: 11:27:36
    Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

    OZAN VE YUNUS'TAN SONRA BİR GENÇ DAHA

    UEFA'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü piyasaya süren Galatasaray'da bir genç yıldız daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

    FATİH TERİM, MALİK KARAAHMET'İ DE DÜŞÜNÜYOR

    Bu yaz Almanya'nın Karlsruher FC ekibinden transfer edilen Malik Karaahmet, Fatih Terim tarafından A Takım için düşünülmeye başlandı.

    Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

    ALTYAPISI ALMANYA'DAN

    Galatasaray U21 Takımı forması giyen ve hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği Malik Karaahmet, Almanya'da SW Wehen ve Frankfurt altyapılarında oynadıktan sonra 1 yıl da 3. Lig ekibi Karlsruher FC kadrosunda bulundu.

    Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

    TÜRKİYE İÇİN OYNUYOR

    18 Ocak 2000 doğumlu forvet oyuncuu 1,80 boyunda.

    Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

    Hem santrfor hem de sağ-sol forvet olarak oynayabilen genç yetenek, Almanya pasaportu bulunmasına karşın milli takım hakkını Türkiye'den yana kullandı.

    Aslana altyapıdan forvet takviyesi!
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