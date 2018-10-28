Aslana altyapıdan forvet takviyesi!

Galatasaray'da Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ün ardından genç forvet Malik Karaahmet de A Takıma hazırlanıyor.
28 Ekim 2018 Pazar, 11:24:56
Güncelleme: 11:27:36
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OZAN VE YUNUS'TAN SONRA BİR GENÇ DAHA
UEFA'nın kısıtlamalarının ardından altyapı daha da önemli hale gelirken, Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü piyasaya süren Galatasaray'da bir genç yıldız daha gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
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FATİH TERİM, MALİK KARAAHMET'İ DE DÜŞÜNÜYOR
Bu yaz Almanya'nın Karlsruher FC ekibinden transfer edilen Malik Karaahmet, Fatih Terim tarafından A Takım için düşünülmeye başlandı.
ALTYAPISI ALMANYA'DAN
Galatasaray U21 Takımı forması giyen ve hocalarının oldukça iyi referanslar verdiği Malik Karaahmet, Almanya'da SW Wehen ve Frankfurt altyapılarında oynadıktan sonra 1 yıl da 3. Lig ekibi Karlsruher FC kadrosunda bulundu.
TÜRKİYE İÇİN OYNUYOR
18 Ocak 2000 doğumlu forvet oyuncuu 1,80 boyunda.
Hem santrfor hem de sağ-sol forvet olarak oynayabilen genç yetenek, Almanya pasaportu bulunmasına karşın milli takım hakkını Türkiye'den yana kullandı.