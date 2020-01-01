Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fatih Terim'in doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Fransız gazeteci, sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı. İşte Galatasaray'ın transferine dair tüm gelişmeler ve sözleşme detayları… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri