Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Fatih Terim'in doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı. Fransız gazeteci, sosyal medya hesabından yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini açıklarken, sözleşme detaylarını da paylaştı. İşte Galatasaray'ın transferine dair tüm gelişmeler ve sözleşme detayları… | Son dakika Galatasaray transfer gelişmeleri

1 Ocak 2020 Çarşamba 19:08 Güncelleme: 01.01.2020 19:48
Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

Galatasaray ara transfer döneminde bombayı patlattı. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği performansı sergileyemedi.

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Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Terim, ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakmıştı.

Aslan transferde bombayı patlattı! Yıldız isim Galatasaray’da

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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