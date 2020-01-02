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Aslan büyük oynuyor! Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımda büyük değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yolları ayırıp kaliteli bir 10 numara almak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Guangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı alırken, Brezilyalı futbolcuya yapılacak çılgın teklif de ortaya çıktı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
2 Ocak 2020 Perşembe 07:38
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği performansı sergileyemedi.
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İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Aslan, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak takımını şampiyonluğa ulaştırmak istiyor.