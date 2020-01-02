Aslan büyük oynuyor! Galatasaray'dan Talisca için çılgın teklif

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek devreyi moralli kapatmıştı. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan Aslan'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Transfer çalışmalarını hızlandıran ve takımda büyük değişiklikler yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcu Younes Belhanda ile yolları ayırıp kaliteli bir 10 numara almak isteyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için atağa kalktı. Çin kulübü Guangzhou'da mutsuz olan Sambacı'yı 1.5 yıl kiralamak isteyen yönetim tüm şartları zorlama kararı alırken, Brezilyalı futbolcuya yapılacak çılgın teklif de ortaya çıktı. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

2 Ocak 2020 Perşembe 07:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





