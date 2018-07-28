Aslan Andre Silvaya gidiyor

ANDRE SILVA'NIN DURUMU FARKLI

Milan'da genel menajer olarak göreve getirilen Leonardo, kırmızı-siyahlı takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili konuştu. Galatasaray ile anılan Andre Silva hakkında, "Andre Silva'nın durumu biraz farklı. Çok genç bir oyuncu... İki taraf için de en iyisine karar vermemiz gerekiyor" diye konuştu.