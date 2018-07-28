Aslan Andre Silvaya gidiyor - Galeri - Fotomaç
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor

    28 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:55:53 Güncelleme: 12:36:43
    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor

    Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Andre Silva heyecanı yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce transfer gündemine giren Portekizli golcü için resmi girişimlere başlıyor. Birkaç gün içinde yöneticilerin İtalya'ya giderek hem Andre Silva hem de Milan kulübüyle masaya oturması bekleniyor.

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor

    SILVA'NIN ÖNYARGILARI VAR!
    Alınan bilgilere göre Galatasaray ilk olarak Andre Silva ve menajeriyle bir araya gelecek. Bu görüşmede, genç yıldızın Türkiye'ye transferiyle ilgili olumsuz düşüncelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor

    KRİTİK BİR ZİRVE YAPILACAK
    Yöneticiler ardından Milan kulübünün yetkilileri ile masaya oturacak. Yapılacak kritik zirvede hem 1 yıllık kiralama teklifinin ayrıntıları hem de transferin maliyetiyle ilgili konular görüşülecek.

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor

    TERİM MUTLAKA İSTİYOR
    Teknik direktör Fatih Terim hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Gomis konusundaki belirsizlikleri düşünerek bu transferin mutlaka bitmesini istiyor. Yönetim de her türlü fedakarlığı yapıyor.

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor

    ANDRE SILVA'NIN DURUMU FARKLI
    Milan'da genel menajer olarak göreve getirilen Leonardo, kırmızı-siyahlı takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili konuştu. Galatasaray ile anılan Andre Silva hakkında, "Andre Silva'nın durumu biraz farklı. Çok genç bir oyuncu... İki taraf için de en iyisine karar vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor


    TEMASLAR SÜRÜYOR
    Mılan, geçtiğimiz sezon başında 38 milyon euro bonservis bedeline transfer ettiği genç Portekizli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor. İtalyan ekip ile iyi ilişkililer içerisinde olan Galatasaray, Teo'nun yanı sıra genç golcü için girişimlerini sürdürüyor.

    Aslan Andre Silva'ya gidiyor
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    Aslan Andre Silvaya gidiyor
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