GaleriGalatasarayArda Turan'ın Rakitic mesajının sebebi ortaya çıktı! Meğer Galatasaray için...
Arda Turan'ın Rakitic mesajının sebebi ortaya çıktı! Meğer Galatasaray için...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, bir yandan maliyeti uygun ve takıma kısa sürede katkı verecek isimlerle temasa geçerken, bir yandan da dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu bağlamda Arda Turan, kısa süre önce Sevilla'nın Hırvat yıldızı Rakitic ile sosyal medya aracılığı ile yorumlaşma gerçekleştirirken, işin aslı ortaya çıktı! İşte Galatasaray camiasını sevindirecek o transfer gelişmesi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
18 Aralık 2020 Cuma 12:10, Güncelleme 18.12.2020 12:28
Arda Turan'ın Rakitic mesajının sebebi ortaya çıktı! Meğer Galatasaray için...