Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları
Ligin ilk devresinde sona yaklaşılırken Galatasaray'da Arda Turan sesleri son günlerde daha yüksek sesle duyulmaya başlanmıştı. Sosyal medyadan yaptığı flaş paylaşımlarla da bu haberleri bir nevi doğrulayan 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray transferine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte Galatasaray, Arda Turan flörtünde son durum ve yaşananlar...
27 Aralık 2019 Cuma 10:40
Güncelleme: 27.12.2019 11:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken Galatasaray transfer çalışmalarına hız vermişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların son zamanlarda gündeminde olan isim ise eski yıldızı Arda Turan...
A Milli Takım'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik sonucu arası açılan, Atletico Madrid'in ve Barcelona serüveni sonrası Türkiye'ye dönen Arda Turan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında eski hocası Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüş ve ikilinin arasındaki buzlar erimişti.
Arda'nın bu hamlesi sonrası olayla ilgili konuşan Fatih Terim Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur."
"Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer tabii ki. O gün o söylemimi hak ediyorsa, bugün de bu söylemimi hak ediyor." şeklinde konuşmuştu.