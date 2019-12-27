Arda Turan Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Arda'nın bu hamlesi sonrası olayla ilgili konuşan Fatih Terim Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum bugün. Ben de çok duygulandım açıkçası. İnşallah onun da el öpenleri çok olur."