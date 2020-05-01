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"Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!"

Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun... Liglere verilen arayı transfer görüşmeleri ile değerlendiren Aslan gelecek sezon için de yatırımlarını şimdiden yapmaya başlarken, İspanyol basınından sarı-kırmızılıların eski yıldızı Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

1 Mayıs 2020 Cuma 15:43 Güncelleme: 01.05.2020 15:47
Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!

Liglere verilen arada en hareketli takımlardan olan Galatasaray'da günden güne transfer kazanı kaynıyor.

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Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!

Bu sezon yaşanması beklenen mali kriz nedeniyle bonservissiz ve yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, başta Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi oyuncuları kadrosuna katarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlerin büyük takım sendromu yaşamaması için de çözümü eskilerde buldu.

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!

Bu bağlamda Galatasaray altyapısından yetişerek Barcelona gibi bir dünya devinde forma giyen ve halihazırda bonservisinin İspanyol ekibinde olduğu Arda Turan için daha önce de eski takımı Galatasaray'a döneceği haberleri çıkmıştı.

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!

Fatih Terim'in çok istediği ancak, yönetim ile ters düşmesi nedeniyle gerçekleşmeye bu transfer Başkan Cengiz'den dönmüştü.

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!

Sezon sonunda boşa çıkacak olan Arda, her röportajında Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istediği mesajını gönderirken, hastalık sürecinde sık sık iletişim kurduğu Fatih Terim de bu transferdeki ısrarını sürdürüyor.

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