"Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor!"
Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray'da transfer gündemi oldukça yoğun... Liglere verilen arayı transfer görüşmeleri ile değerlendiren Aslan gelecek sezon için de yatırımlarını şimdiden yapmaya başlarken, İspanyol basınından sarı-kırmızılıların eski yıldızı Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Bu sezon yaşanması beklenen mali kriz nedeniyle bonservissiz ve yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, başta Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi oyuncuları kadrosuna katarak, kadro maliyetini düşürmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni isimlerin büyük takım sendromu yaşamaması için de çözümü eskilerde buldu.