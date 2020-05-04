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Antrenöründen yıldız isme flaş çağrı! "Galatasaray'a git!"
Maaş indirimine sıcak bakmayan Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı yeni forvet arayışlarına başlayan Galatasaray, dünyaca ünlü golcüyü yakın takibe aldı. Yıldız ismin milli takım antrenörü de golcü oyuncunun milli takıma seçilmesi için Galatasaray'a gitmesi gerektiğini açıkladı. İşte detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:35
Güncelleme: 04.05.2020 06:35
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Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak sıkıntıya giren Galatasaray, yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanan yıldız oyuncusu Radamel Falcao'dan indirim talep etmişti.
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Ancak Kolombiyalı golcünün indirime sıcak bakmadığı ve Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı kadrosuna dünya yıldızı bir isim katmak için harekete geçerken, bu ismin Mario Mandzukic olduğu iddia edilmişti.
Bu haber Hırvatistan'da geniş yer buldu. Menajeri İvan Cvjetkovic, "Bu haberler tamamen iddiadan ibaret... Henüz benimle resmi bir temas olmadı" derken, 33 yaşındaki golcüyle beraber Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan ve şu an milli takım yardımcı antrenörü olan İvica Olic'ten de bir açıklama geldi.
Antrenör Olic, IG'de katıldığı bir canlı yayında, "Haberlerin aslı var mı bilmiyorum" derken sözü Mandzukic'in Katar'da oynamasına getirdi.