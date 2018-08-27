Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj - Galeri - Fotomaç
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Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
27 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:57:32
Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıraya yerleşen Anthony Modeste adım adım Florya'ya yaklaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
Çin ekibi Tianjin Quanjian'da alacakları düzenli ödenmeyen Fransız golcü, kulübünü FIFA'ya şikayet etti.
Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
2020'ye kadar sözleşmesi bulunsa da Modeste'nin menajeri, oyuncusunun Drogba gibi serbest kalıp Galatasaray'a gelebileceğini iletti.
Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
Bu mesaj sonrası Fatih Terim'in forvet listesinde 1 numarada olan Modeste ile pazarlıklar başladı.
Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
İMZA PARASINI PEŞİN İSTEDİ
Sarı-kırmızılı yönetim, 4.5 milyon euro imza parası talep eden Modeste'ye bu parayı 3 sezonda eşit taksitlerle ödemeyi önerdi.