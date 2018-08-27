Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj

    27 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:57:32
    Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
    • 1
    • 12
    Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj

    Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıraya yerleşen Anthony Modeste adım adım Florya'ya yaklaşıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
    • 2
    • 12
    Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj

    Çin ekibi Tianjin Quanjian'da alacakları düzenli ödenmeyen Fransız golcü, kulübünü FIFA'ya şikayet etti.

    Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
    • 3
    • 12
    Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj

    2020'ye kadar sözleşmesi bulunsa da Modeste'nin menajeri, oyuncusunun Drogba gibi serbest kalıp Galatasaray'a gelebileceğini iletti.

    Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
    • 4
    • 12
    Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj

    Bu mesaj sonrası Fatih Terim'in forvet listesinde 1 numarada olan Modeste ile pazarlıklar başladı.

    Anthony Modeste'nin menajerinden Galatasaray'a mesaj
    • 5
    • 12
    Anthony Modestenin menajerinden Galatasaraya mesaj

    İMZA PARASINI PEŞİN İSTEDİ

    Sarı-kırmızılı yönetim, 4.5 milyon euro imza parası talep eden Modeste'ye bu parayı 3 sezonda eşit taksitlerle ödemeyi önerdi.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN