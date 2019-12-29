Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı
Süper Lig'in ilk devresini Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ile kapatan Galatasaray, sezon başında yaptığı birçok transfere rağmen beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Ligin ikinci yarısında yapılacak transferlerle kadroyu adeta sil baştan kuracak olan sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk adımları atmaya başladı. İtalyan basınından da sarı-kırmızılı bir isim için bir son dakika gelişmesi geçildi. İşte sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde izleyeceği yol haritasının detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Bu tablonun farkında olan Fatih Terim, ocak ayını işaret ederek ligin ikinci devresinde radikal kararlar alınacağını, takımdan gönderilecek ve kadroyu kuvvetlendirme anlamında eksik bölgelere yapılacak transferleri işaret etmiş, taraftarlara ikinci yarıda çok daha farklı bir Galatasaray olacağı sinyallerini vermişti.