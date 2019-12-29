Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

Süper Lig'in ilk devresini Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ile kapatan Galatasaray, sezon başında yaptığı birçok transfere rağmen beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Ligin ikinci yarısında yapılacak transferlerle kadroyu adeta sil baştan kuracak olan sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk adımları atmaya başladı. İtalyan basınından da sarı-kırmızılı bir isim için bir son dakika gelişmesi geçildi. İşte sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde izleyeceği yol haritasının detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...