Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

Süper Lig'in ilk devresini Antalyaspor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ile kapatan Galatasaray, sezon başında yaptığı birçok transfere rağmen beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmiş değil. Ligin ikinci yarısında yapılacak transferlerle kadroyu adeta sil baştan kuracak olan sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaraylı kurmaylar, bu doğrultuda ilk adımları atmaya başladı. İtalyan basınından da sarı-kırmızılı bir isim için bir son dakika gelişmesi geçildi. İşte sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde izleyeceği yol haritasının detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

29 Aralık 2019 Pazar 15:12 Güncelleme: 29.12.2019 15:16
Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor karşısında 5-0'lık galibiyetle tamamlayan sarı-kırmızılıların gollerini Falcao (2), Celutska (kk), Babel ve Taylan Antalyalı kaydetmişti.

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Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

Alınan bu galibiyetle seneyi galibiyetle kapatan Aslan'da, her ne kadar farklı galibiyet kazanılmış olsa da ligin geneline bakıldığında gösterilen performans kafalarda soru işareti bırakıyor.

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

Bu tablonun farkında olan Fatih Terim, ocak ayını işaret ederek ligin ikinci devresinde radikal kararlar alınacağını, takımdan gönderilecek ve kadroyu kuvvetlendirme anlamında eksik bölgelere yapılacak transferleri işaret etmiş, taraftarlara ikinci yarıda çok daha farklı bir Galatasaray olacağı sinyallerini vermişti.

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

4 Ocak'ta açılacak olan ara transfer sezonu öncesi, bu yönde ilk adımlarını atmaya başlayan sarı-kırmızılıların izleyeceği yol haritasının detayları da netleşmeye başladı.

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'da ayrılık! 2 isim takımla vedalaştı

İŞTE GALATASARAY'IN OCAK AYI PLANI!

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