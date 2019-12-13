Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Ara transfer döneminde radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılar listesine birçok yıldız ismi almıştı. Ocak ayı öncesinde girişimleri hızlandıran Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı. Öyle ki transferin açıklanacağı tarih bile belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

13 Aralık 2019 Cuma 07:48 Güncelleme: 13.12.2019 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





