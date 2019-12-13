Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Ara transfer döneminde radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılar listesine birçok yıldız ismi almıştı. Ocak ayı öncesinde girişimleri hızlandıran Galatasaray ilk transfer bombasını patlattı. Öyle ki transferin açıklanacağı tarih bile belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
13 Aralık 2019 Cuma 07:48 Güncelleme: 13.12.2019 07:48
Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray'dan ara transfer dönemi öncesi ilk hamle geldi.


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Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Sarı-kırmızılılarda 3 kulvarda üst üste alınan başarısız sonuçlar ocak ayında transferi mecbur kılmıştı.


Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçından sonra yaptığı açıklamasında transfer döneminde takımda birtakım değişiklikler yapacaklarının sinyalini vermişti.

Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Cimbom'da beklenen oldu, yıldız futbolcuyla ve takımıyla anlaşma sağlandı.

İşte Galatasaray'ın ilk transferi ve anlaşmanın detayları...

Anlaşma sağlandı! İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray, PSG ile oynanan maçta hezimet yaşasa da gecenin tek güzel haberi menajer William D'Avila'dan geldi.

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