Andre Silva transferinde sona doğru

SICAK PARA İLAÇ GİBİ GELECEK

Hem Fatih Terim hem yönetim bu rakama çok sıcak bakıyor... Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor. Hatta Gomis'in yerine düşünülen isim bile belli olmuş durumda.