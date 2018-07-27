Andre Silva transferinde sona doğru - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Andre Silva transferinde sona doğru

    Sarı-Kırmızılılar 'zam' krizi çıkaran Fransız yıldızı satmayı planlıyor. Yönetim, Gomis'in yerine Milan'lı Andre Silva'yı almak için bütün şartları zorluyor... Terim hem eski öğrencisi Gattuso hem de Portekizli golcüyle sürekli görüşüyor.
    27 Temmuz 2018 Cuma, 01:43:03 Güncelleme: 07:24:56
    Andre Silva transferinde sona doğru
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    Andre Silva transferinde sona doğru

    Oyuncu satamadığı için henüz transferde beklenen adımları atamayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

    Andre Silva transferinde sona doğru
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    Andre Silva transferinde sona doğru

    Yıllık ücretine zam isteyen fakat yönetimden olumsuz yanıt aldığı için kriz çıkaran Bafetimbi Gomis'e resmi teklif geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

    Andre Silva transferinde sona doğru
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    Andre Silva transferinde sona doğru

    SICAK PARA İLAÇ GİBİ GELECEK
    Hem Fatih Terim hem yönetim bu rakama çok sıcak bakıyor... Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor. Hatta Gomis'in yerine düşünülen isim bile belli olmuş durumda.

    Andre Silva transferinde sona doğru
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    Andre Silva transferinde sona doğru

    TERİM DE OLAYA DAHİL OLDU
    Galatasaray, Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcıyor...

    Andre Silva transferinde sona doğru
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    Andre Silva transferinde sona doğru

    Portekizli yıldızın 1 yıllığına kiralanması için görüşmeler sürerken, Fatih Terim de olaya dahil olmuş durumda.

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