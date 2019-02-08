Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi! - Fotomaç
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Anderlecht Yunus Akgün'den vazgeçmedi!
Ozan Kabak'ın ardından Yunus Akgün'de Avrupa'ya transfer oluyor. Transferin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
8 Şubat 2019 Cuma, 09:05:36
Güncelleme: 09:25:51
Belçika ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Anderlecht'in mayıs ayında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray ve Anderlecht, 3.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon Euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu.
Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.