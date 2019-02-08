Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi! - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Anderlecht Yunus Akgün'den vazgeçmedi!

Ozan Kabak'ın ardından Yunus Akgün'de Avrupa'ya transfer oluyor. Transferin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
8 Şubat 2019 Cuma, 09:05:36 Güncelleme: 09:25:51
Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Belçika ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi.

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Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Anderlecht'in mayıs ayında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray ve Anderlecht, 3.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon Euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu.

Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.

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