28 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:20:26
Güncelleme: 02:11:19
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"Alo Phillip ben Fatih"
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Sakaryaspor maçından sonra yaptığı "4 büyüklerarasında transferolmalı" açıklamasıyla gündeme oturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi...
"Alo Phillip ben Fatih"
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"4 büyükler arasında transfer olmalı" diyen Terim, Cocu'yu aradı.
"Alo Phillip ben Fatih"
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Fatih Terim, telefonda görüştüğü Hollandalı teknik adama "Bu hamle herkesin hayrına olur" dedi...
"Alo Phillip ben Fatih"
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Terim'in Hollandalı teknik adamı telefonla aradığı ve 4 büyükler arasındaki transfer konusunu görüştüğü öğrenildi.
"Alo Phillip ben Fatih"
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İkili arasındaki konuşmanın çok olumlu geçtiği, Terim ve Cocu'nun yüz yüze de görüşme yapacağı ifade edildi.
"Alo Phillip ben Fatih"
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Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, "Sadece yerli değil, yabancı oyuncuları da kastettim" diye konuştu
"Alo Phillip ben Fatih"
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GÜNEŞ'LE DE GÖRÜŞECEKLER
Phillip Cocu ile telefonda sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in temasları sürecek. Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde de Şenol Güne'le bir araya gelmesi bekleniyor.