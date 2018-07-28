Alo Phillip ben Fatih - Galeri - Fotomaç
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    "Alo Phillip ben Fatih"

    28 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:20:26 Güncelleme: 02:11:19
    "Alo Phillip ben Fatih"
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    Alo Phillip ben Fatih

    Sakaryaspor maçından sonra yaptığı "4 büyükler arasında transfer olmalı" açıklamasıyla gündeme oturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş bir hamle geldi...

    "Alo Phillip ben Fatih"
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    • 7
    Alo Phillip ben Fatih

    "4 büyükler arasında transfer olmalı" diyen Terim, Cocu'yu aradı.

    "Alo Phillip ben Fatih"
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    • 7
    Alo Phillip ben Fatih

    Fatih Terim, telefonda görüştüğü Hollandalı teknik adama "Bu hamle herkesin hayrına olur" dedi...

    "Alo Phillip ben Fatih"
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    • 7
    Alo Phillip ben Fatih


    Terim'in Hollandalı teknik adamı telefonla aradığı ve 4 büyükler arasındaki transfer konusunu görüştüğü öğrenildi.

    "Alo Phillip ben Fatih"
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    Alo Phillip ben Fatih

    İkili arasındaki konuşmanın çok olumlu geçtiği, Terim ve Cocu'nun yüz yüze de görüşme yapacağı ifade edildi.

    "Alo Phillip ben Fatih"
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    • 7
    Alo Phillip ben Fatih

    Fatih Terim dün yaptığı açıklamada, "Sadece yerli değil, yabancı oyuncuları da kastettim" diye konuştu

    "Alo Phillip ben Fatih"
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    Alo Phillip ben Fatih

    GÜNEŞ'LE DE GÖRÜŞECEKLER
    Phillip Cocu ile telefonda sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim'in temasları sürecek. Tecrübeli hocanın önümüzdeki günlerde de Şenol Güne'le bir araya gelmesi bekleniyor.

    (TAKVİM)

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