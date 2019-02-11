Almanya'da Ozan Kabak için flaş yorum

"Ozan Kabak büyük bir yetenek. Oyunu okuma gücü çok yüksek. Ancak biraz zamana ihtiyacı olacak. Yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre, yeni bir lige ve yeni bir kulübe gelmek onun için kolay değil. Tabii Stuttgart gibi belirsizlik içinde bir takıma gelmek de kolay değil!