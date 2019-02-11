Almanya'da Ozan Kabak için flaş yorum

Devre arasında Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan Ozan Kabak hakkında flaş bir yorum geldi.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 10:37:14
Güncelleme: 10:47:53
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Bild gazetesi Stuttgart muhabiri Christoph Lother, Ozan Kabak'ın hem dün gece Fortuna Düsseldorf karşısındaki, hem de Almanya'da ilk üç maçındaki genel performansını yorumladı.
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Galatasaray'dan Almanya'nın Stuttgart ekibine transfer olan Ozan Kabak, kırmızı-beyazlılarda dün gece üçüncü maçına çıktı. Fortuna Düsseldorf karşısında ilk 11'de forma şansı bulan 18 yaşındaki futbolcunun takımı maçı üç farklı skorla kaybetse de, oyuncunun bireysel performansının hiç de fena olmadığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Bild gazetesinin Stuttgart muhabiri Christoph Lother, Ozan Kabak'ın hem bu maçtaki, hem de geride kalan üç maçtaki performansını kaleme aldı.
Genç yıldız adayının bireysel olarak geçer not aldığını belirtmekle birlikte, dahil olduğu takımın ligdeki sıkıntılı durumundan kaynaklı handikapları bulunduğu değerlendirmesinde bulunarak, yine de geleceğe yönelik olumlu sinyaller verdiğinin altını çizip şu ifadeleri kullandı:
"Ozan Kabak büyük bir yetenek. Oyunu okuma gücü çok yüksek. Ancak biraz zamana ihtiyacı olacak. Yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre, yeni bir lige ve yeni bir kulübe gelmek onun için kolay değil. Tabii Stuttgart gibi belirsizlik içinde bir takıma gelmek de kolay değil!