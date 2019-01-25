Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu! - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Almanlar Sinan Gümüş'e talip oldu!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı.
25 Ocak 2019 Cuma, 08:16:20 Güncelleme: 08:18:44
Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Galatasaray'ın son haftadaki Ankaragücü maçında 2 gol atarak parlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon boy gösteren Sinan Gümüş'e talip çıktı.

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Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Sarı-kırmızılılara 2014 yılında 5 yıllık imza atan 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor.

Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Şu anda kulüplerle transfer görüşmesi hakkı bulunan Sinan için Alman basını; Hoffenheim'in ilgi duyduğunu ifade etti.

Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Geçen sezon neredeyse Benfica'ya gitmek üzere olan Sinan, Fatih Terim'in takıma katılmasıyla kulüpte kalmıştı.

Almanlar Sinan Gümüşe talip oldu!

Kontratının durumuna sezon sonu bakılacak olan yıldız oyuncu bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asistle oynadı.

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