Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini derbi öncesinde yemeğe davet etti.
    1 Kasım 2018 Perşembe, 12:33:33 Güncelleme: 12:34:10
    Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt

    Süper Lig'in 11'inci haftasında Cuma günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde ev sahibi sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ebedi dostlarına yemek davetinde bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt

    Başkan seçildikleri günden bu yana verdikleri dostluk mesajları ile dikkat çeken ve ezeli rekabette ebedi dostluk olgusuna önem veren Mustafa Cengiz ve Ali Koç gerginlik yaratacak hiç bir açıklamada bulunmazken derbi günü gerçekleşecek dostluk yemeği fikrinin çok isabetli bir karar olduğu yönünde görüş bildirildi.

    Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt

    ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A YANIT
    Başkan Cengiz, Ali Koç ve tüm yöneticileri yemeğe davet ederken ilk etapta bu teklife çok sıcak bakan ve teşekkür eden Ali Koç daha sonra katılamayacaklarını bildirdi.

    Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt

    Başkan Cengiz'in bu sıcak, samimi ve dostça yaklaşımı karşısında çok sevindiklerini belirten Ali Koç'un, "Çok isterdik ama takımla beraber olacağız, stada maç saatine yakın bir zamanda ulaşabileceğiz. Bu güzel buluşmayı başka bir yer ve zamanda ama mutlaka yapalım. Nazik davetiniz için sonsuz teşekkürler" dediği belirtildi.

    Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt

    Mustafa Cengiz'in iki yönetim arasında yarattığı bu atmosfer Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dostluk köprülerini uzatmış oldu. (DHA)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN