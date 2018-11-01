Ali Koçtan Mustafa Cengizin teklifine yanıt

Başkan Cengiz'in bu sıcak, samimi ve dostça yaklaşımı karşısında çok sevindiklerini belirten Ali Koç'un, "Çok isterdik ama takımla beraber olacağız, stada maç saatine yakın bir zamanda ulaşabileceğiz. Bu güzel buluşmayı başka bir yer ve zamanda ama mutlaka yapalım. Nazik davetiniz için sonsuz teşekkürler" dediği belirtildi.