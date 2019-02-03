Alanyaspor maçına Marcao damga vurdu! 3 maçta ilk kez... - Fotomaç
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Alanyaspor maçına Marcao damga vurdu! 3 maçta ilk kez...
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao performansıyla sarı kırmızılı taraftardan geçer not aldı. İşte sarı kırmızılı taraftarların Marcao yorumu...
3 Şubat 2019 Pazar, 12:28:33
Güncelleme: 12:45:57
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da Marcao performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Portekiz ekibi Chaves'den kadrosuna kattığı Marcao, Alanyaspor maçında sergilediği performansla takımını ayakta tutan isim oldu.
Alanyaspor deplasmanında Galatasaray formasıyla 3. maçına çıkan Marcao, ilk kez kalesinde gol gördü.
Hürriyet'in haberine göre; Çıktığı 3 maçta 90 dakika forma giyen başarılı stoper, 87 başarılı paz yüzdesiyle oynadı.
Savunmada kendisi gibi takıma yeni katılan Luyindama ile yan yana oynayan Brezilyalı futbolcu, girdiği 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.