Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü

Alan transferinde flaş gelişme! Çin'e döndü

Sezonun ikinci yarısı için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği Alan Carvalho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

11 Ocak 2019 Cuma, 17:06:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





