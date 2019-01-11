Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Alan transferinde flaş gelişme! Çin'e döndü

Sezonun ikinci yarısı için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği Alan Carvalho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
11 Ocak 2019 Cuma, 17:06:40
Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi forvet rotasyonunda Muğdat Çelik'i barından Galatasaray'da forvet çalışmaları sürüyor.

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Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü

Sarı-kırmızılıların forvet hattı için ilk hedefi ise Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinde forma giyen Alan Carvalho.

Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü

Galatasaray'ın Alan ile anlaştığı ve Brezilyalı golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atacağı iddia edilmişti.

Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü

Sarı-kırmızılılara transferi an meselesi olan Alan ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü

Brezilya basınından Globe Esporte'nin haberine göre, golcü oyuncunun Galatasaray ile transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemek için Çin'e döndüğü yazıldı.

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