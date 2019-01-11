Alan transferinde flaş gelişme! Çine döndü - Galeri - Fotomaç
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Alan transferinde flaş gelişme! Çin'e döndü
Sezonun ikinci yarısı için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği Alan Carvalho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
11 Ocak 2019 Cuma, 17:06:40
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi forvet rotasyonunda Muğdat Çelik'i barından Galatasaray'da forvet çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların forvet hattı için ilk hedefi ise Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinde forma giyen Alan Carvalho.
Galatasaray'ın Alan ile anlaştığı ve Brezilyalı golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atacağı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılılara transferi an meselesi olan Alan ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Brezilya basınından Globe Esporte'nin haberine göre, golcü oyuncunun Galatasaray ile transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını beklemek için Çin'e döndüğü yazıldı.