Galatasaray çok istemişti

Galatasaray, Alan Carvalho transferi için yoğun bir çaba sarfetmiş, öyle ki Abdurrahim Albayrak önderliğinde oyuncuyu ikna etmek için Çin'e gidilmişti. Transferin olumsuz sonuçlanması üzerine Çin'den eli boş dönen Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou transferleri yapılmıştı.