Galatasaray'ın transfer sezonunda kadrosuna katmayı çok istediği Alan Carvalho, kulübü tarafından Tianjin Tianhai takımına gönderilmişti. Çin basını Alan'ın bu transferdeki düşüncelerini açıkladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 12:31
Güncelleme: 20.02.2019 13:23
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Alan Gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...
Sarı-kırmızılı takımın sezonun devre arasında kadrosuna katmak için büyük uğraşlar verdiği Alan Carvalho transferi gerçekleşmemişti. Oyuncu transfer döneminde kulübü Guangzhou Evergrande tarafından Tianjin Tianhai takımına gönderilmişti.
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Alan Gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...
Çin medyasından bu transfer için açıklama geldi. Brezilyalı santraforun yeni takımınıa gönülsüz olarak gittiği ortaya çıktı.
Alan Gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...
Tianjin'e gitmek istemedi Alan Carvalho, Tianjine gitmek istemedi. İki kulübün anlaşması üzerine zorunlu bir şekilde yeni takımına katıldığı öğrenildi.
Alan Gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...
İki takımın kendi aralarındaki oyuncu takasında kullanılan deneyimli santrafor için bu transfer bir nevi mecburiyet anlamı taşıdı.Kulüplerin anlaşmasına göre oyuncunun maaşını Guangzhou Evergrande ödedi.
Alan Gerçeği! Transfer sebebi gün yüzüne çıktı...
Galatasaray çok istemişti Galatasaray, Alan Carvalho transferi için yoğun bir çaba sarfetmiş, öyle ki Abdurrahim Albayrak önderliğinde oyuncuyu ikna etmek için Çin'e gidilmişti. Transferin olumsuz sonuçlanması üzerine Çin'den eli boş dönen Galatasaray'da Diagne ve Mitroglou transferleri yapılmıştı.