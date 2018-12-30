Alan Carvalhodan takımına rest! - Galeri - Fotomaç
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Alan Carvalho'dan takımına rest!
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği yıldız, Galatasaray'a gitmek için takımına rest çekti.
30 Aralık 2018 Pazar, 22:58:07
Güncelleme: 07:51:16
Ara transfer döneminde golcü takviyesi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların adı sadece Falcao ile anılmıyor.
İki golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki diğer aday ise Alan Carvalho...
Galatasaray ile geçtiğimiz hafta yıllık 3.5 milyon euro karşılığında anlaşan Brezilyalı golcü, kulübü ile masaya oturdu.
Guangzhou yetkilileri ile görüşen Alan, "Ben Galatasaray ile anlaştım ve gitmek istiyorum. Bu transfere izin verin" dedi.