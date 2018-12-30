Alan Carvalhodan takımına rest! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Alan Carvalho'dan takımına rest!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmek istediği yıldız, Galatasaray'a gitmek için takımına rest çekti.
30 Aralık 2018 Pazar, 22:58:07 Güncelleme: 07:51:16
Alan Carvalhodan takımına rest!

Ara transfer döneminde golcü takviyesi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alan Carvalhodan takımına rest!

Sarı-kırmızılıların adı sadece Falcao ile anılmıyor.

Alan Carvalhodan takımına rest!

İki golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki diğer aday ise Alan Carvalho...

Alan Carvalhodan takımına rest!

Galatasaray ile geçtiğimiz hafta yıllık 3.5 milyon euro karşılığında anlaşan Brezilyalı golcü, kulübü ile masaya oturdu.

Alan Carvalhodan takımına rest!

Guangzhou yetkilileri ile görüşen Alan, "Ben Galatasaray ile anlaştım ve gitmek istiyorum. Bu transfere izin verin" dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN