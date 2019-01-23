Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga transferi yatırdı!

"ALAN'A VE KÜLÜBEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Alan Carvalho ve kulübüne teşekkür eden Albayrak, "Her şey yolunda gidiyordu. Birden bire transferler yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz, arkadaşlar" ifadelerini kullandı.