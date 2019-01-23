Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga...
Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Galtasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Birçok futbolcununu sarı-kırmızılı ekiple adı anılırken son günlerde Alan Carvalho transferi öne çıkmıştı.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 13:57:13
Güncelleme: 14:52:08
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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga transferi yatırdı!
TRANSFER İÇİN DUBAİ'YE GİDİLDİ Bu transferi bitirmek için 3 gün önce Dubai'ye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak bugün İstanbul'a döndü.
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Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga transferi yatırdı!
"GALATASARAY TRANSFER YAPACAKTIR" Galatasaraylı futbolseverlerin 'Transfer müjdesi' beklediği Abdurrahim Albayrak, havalimandında yaptığı açıkalmada Alan Carvalho ve Pato ile görüştüklerini söyledi.
Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga transferi yatırdı!
"ALAN'A VE KÜLÜBEN TEŞEKKÜR EDİYORUM" Alan Carvalho ve kulübüne teşekkür eden Albayrak, "Her şey yolunda gidiyordu. Birden bire transferler yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz, arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga transferi yatırdı!
PATO AÇIKLAMASI DA GELDİ Abdurrahim Albayrak, Pato'yla ve kulübüyle de görüştüklerini belirtirken "Bizi ağırladılar, teşekkür ediyorum" dedi.
Alan Carvalho transferinde şok iddia! Tekme tokat kavga transferi yatırdı!
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Abdurrahim Albayrak'ın havalimanında yaptığı açıklamadan dakikalar önce ise Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinde flaş bir 'transfer' açıklamasında bulundu.