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Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...
Usta spor yorumcusu Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Sabah'daki yazısında Çakar, Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin çift haneli farkla, Nisan ayında şampiyonluğunu ilan edeceğini söyledi. İşte Ahmet Çakar'ın sözleri...
5 Mart 2019 Salı 14:06 Güncelleme: 05.03.2019 14:14
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Gerek puan farkı gerekse kadro kalitesine baktığımızda Başakşehir o zaman da avantajlıydı, şimdi de çok avantajlı.
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