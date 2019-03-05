Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala... - Fotomaç
05 Mart 2019, Salı
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Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...

Usta spor yorumcusu Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Sabah'daki yazısında Çakar, Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin çift haneli farkla, Nisan ayında şampiyonluğunu ilan edeceğini söyledi. İşte Ahmet Çakar'ın sözleri...

5 Mart 2019 Salı 14:06 Güncelleme: 05.03.2019 14:14
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...

Daha önce Başakşehir'in şampiyonluğu göğüsleyeceğini belirtmiştim. Bu kehanet ya da müneccimlik değil.

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Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...

Gerek puan farkı gerekse kadro kalitesine baktığımızda Başakşehir o zaman da avantajlıydı, şimdi de çok avantajlı.

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Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...

Başakşehir'in puan kaybettiği maçlara baktığımızda bile asla oyunu ve inisiyatifini rakip takıma kaptırmıyorlar.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...

Basit ve bireysel hatadan pek az gol yiyorlar. Üstelik mevkilerinde oynayan her oyuncu lig karması yapıldığında ilk ikiye girer.

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti: Bitime 3-4 hafta kala...

Şu an için 8 puan fark var. Benim iddiam Başakşehir'in sadece şampiyon olacağı değil, ikinci sıradaki rakibine çift haneli bir puan farkı atacağıdır.

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