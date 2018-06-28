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    28 Haziran 2018, Perşembe
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    Ahmed Musa savaşı! (28 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

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    Ahmed Musa savaşı! (28 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    AHMET MUSA SAVAŞI!
    Galatasaray ile Marsilya Ahmed Musa için savaşıyor. Yıldız oyuncunun kiralama bedeli 5 milyon Euro. Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği futbolcuların başında gelen Ahmed Musa için ciddi rakip çıktı. İzlanda maçında attığı 2 harika golle piyasası yükselen Nijeryalı hücum oyuncusunun kafası karışık. Bonservisi 2 yıl daha Leicester City'de olan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'da devam etmeye sıcak bakıyor. Aslan'ın önereceği rakam ve Şampiyonlar Ligi kozu da Ahmed Musa'nın ilgisini çekiyor. Atılım yaparak bu sezon PSG'ye rakip olmayı hedefleyen Marsilya'nın da kendisiyle ilgilenmesi kısa sürede karar vermesini zorluyor. Leicester de sadece kiralama bedeli olarak 5 milyon euro istiyor. Galatasaray yönetimi bu rakamda indirim yapılmasını bekliyor.

    D'AVİLA DOĞRULADI
    Fransız Foot01 sitesi "Galatasaray ile Marsilya'nın Ahmed Musa savaşı" başlığıyla iki takımın da bastırdığını yazdı. Menajeri William D'Avila da Aslan ile görüştükleri haberlerini doğruladı. (Fotomaç / 28 Haziran)

    CİMBOM'DAN HABER BEKLİYOR
    Alanyalı yıldız G.Saray'dan haber bekliyor. UEFA kıskacındaki Aslan Akdeniz ekibini bonservis için ikna ederse transfer gerçekleşecek. Aslan'da teknik direktör Fatih Terim'in transferdeki gözdelerinden biri de Emre Akbaba... Tatili sırasında çektirdiği sarı-kırmızılı fotoğrafla taraftarı heyecanlandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu buna açıklık getirdi. Emre "O LeBron James'in Cleveland Cavaliers forması. Galatasaray forması değil" ifadelerini kullandı. Ancak Emre, Cimbom'dan gelecek olası bir teklife "Evet" demeye hazır

    'EDERİNİ BULDU'
    Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanmasını bekliyor. Aslan, Emre için Alanya'dan rakam istemiş, 5 milyon euro'yu duyunca temaslar tıkanmıştı. Alanya rakamı indirirse transferi gerçekleşecek. ALANYA Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Emre'nin durumuyla ilgili şunları söylemişti: "Emre ederini buldu. Çocuk gitmek istiyor. Hoca olarak onunla çalışmayı isterimı. Gider mi bilmem ama çok teklif alıyor." (Fotomaç / 28 Haziran)

    9 NUMARAMAYA 2 ADAY
    İtalya'ya giderek transfer çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak, Carlos Bacca ve Nikola Kalinic için Milan yönetimiyle bir araya gelecek. İki yıldız golcü için önce kiralama bedelleri sorulacak. 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet Bacca'nın İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi var. Geçen yıl 15.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Villarreal'e kiralanmıştı. 30 yaşındaki Hırvat Kalinic'in ise kontratı 2021'de bitiyor. Fiorentina da peşinde.

    TERİM'DEN YARDIM
    Galatasaray'ın İtalya seferinde yönetime, 'İmparator' lakaplı Fatih Terim de yardım edecek. Devre arasında İnter'den transfer edilen Yuto Nagatomo için İtalya bağlantılarını kullanan Terim, yine devrede. Deneyimli çalıştırıcı, Milan'ın forvetleri Carlos Bacca ve Nikola Kalinic için özel ilişkilerini devreye sokacak. Daha önce Milan Kulübü'nde görev alan ve güçlü bağlantılar kuran Terim'in desteğiyle yönetim iki yıldız forvetten birini bitirmeyi hedefliyor. Deneyimli hoca, İtalya kariyerinde Milan ve Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

    BENNACER ISRARI
    Fatih Terim'in Bodrum'da bir araya geldiği efsane teknik direktör Arsene Wenger, "Bennacer'i mutlaka al" demişti. Sarı-kırmızılılar, kulübü Empoli ile görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı. İtalya seferi sırasında 20 yaşındaki orta saha için de temas kurulacak. (Fotomaç / 27 Haziran)

    KAMİL GLİK BOMBASI
    Fransız basını, Galatasaray'ın Monaco forması giyen Kamil Glik'le resmen görüştüğünü iddia etti. Transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'la ilgili Fransız basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Ülkede yayım yapan Le 10 Sport adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Cim Bom, Monaco'da forma giyen Kamil Glik'le resmen görüştü.

    KİRALAMA FORMÜLÜ
    Site, Polonya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren 30 yaşındaki stoperin Monaco'dan ayrılmak üzere olduğunu yazdı. Haberde Sarı-kırmızılıların sözleşmesi 2021'de sona eren ve piyasa değeri 18 milyon euro olan tecrübeli futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü. Galatasaray'ın yüksek bir maaş teklif etmeye hazırlandığı oyuncuyla olan görüşmelerinde büyük mesafe katettiği aktarıldı. (Fotomaç / 27 Haziran)

    CİMBOM'A SIRP MAESTRO
    Galatasaray '8 numara' transferi için gündeme gelen son isim Marko Grujic oldu. Emre Akbaba ve İsmael Bennacer'i yüksek bonservis bedelleri nedeniyle beklemeye alan sarı-kırmızılı yönetimin, rotasını Liverpool'un geçen sezon Cardiff'e kiralık gönderdiği Sırp oyuncuya çevirdiği belirtiliyor. 22 yaşındaki Grujic, 2.5 yıl önce büyük ümitlerle transfer olduğu Liverpool'da beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.

    Devler Ligi kozu
    Jürgen Klopp'un ocak ayında Cardiff'e kiralık yolladığı genç oyuncuyu gelecek sezon da kadroda düşünmediği vurgulanırken, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle yeniden yapılacak bir 'kiralama' seçeneğinde öne çıktığı kaydedildi. Transferde son kararı Grujic ve menajerinin vereceği de belirtildi.

    Talipleri fazla
    İngiliz basını, Galatasaray dışında Cardiff ve Fulham ile İtalyan ekipleri Atalanta, AC Milan ve Lazio'nun da Grujic'le ilgilendiğini aktardı. Liverpool'un genç futbolcu için 10 milyon pound bonservis bedeli belirlediği, bu rakamı veren olmazsa yine kiralayacağı ifade edildi. (Fotomaç / 22 Haziran)

    İLK ADAY MİLİK, PLASE KALİNİC VE BACCA...
    Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek üst seviye bir forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesi ortaya çıktı... Sarı-kırmızılılar, Napoli formasını giyen Arkadiusz Milik için çok büyük bir mesai harcıyor. Polonyalı yıldızın kiralanması konusunda İtalyan kulübüyle prensip anlaşmasına varan yönetim, Milik'in menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.

    Karar turnuva sonrasında
    Dünya Kupası'nda bulunan Milik'e 2-3 teklif olduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Milik'in bu nedenle turnuva bittikten sonra kariyeriyle ilgili kararı vereceği öğrenildi. Fakat Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde
    oynayacak olması nedeniyle Polonyalı forvetini Galatasaray'a vermek istediği öğrenildi.

    Terim 'önce Milik' diyor
    Cimbom, Milik'e alternatif olarak ise Milan'lı iki yıldızı belirledi. Bu isimler Nikola Kalinic ve Carlos Bacca... Fatih Terim'in iki forvete de onay verdiği ancak ilk tercihinin Milik olduğu ifade ediliyor. (Takvim / 22 Haziran)

    İMBULA SEFERİ
    Galatasaray transfer komitesi önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek, Ahmed Musa ve Giannelli Imbula için görüşmelerde bulunacak. İki oyuncu için de kulüplerine kiralama teklifi yapılacak.

    Taraftarını mutlu edecek
    Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor… Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde bulunan Ahmed Musa ve Giannelli Imbula için önümüzdeki günlerde İngiltere'ye çıkarma yapacak. Imbula için Stoke City'yle, Musa için de Leicester City'yle masaya oturacak olan Galatasaray yönetimi, iki oyuncu için de tüm şartları zorlayacak. Sarı-Kırmızılılar iki transferi mutlu sonla bitirip taraftarına verdiği sözü tutmak istiyor.

    Terim çok istiyor
    Fatih Terim'in forvet adayları listesinde ilk sırada yer alan Ahmed Musa için Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Leicester City'yle menajerler aracılığıyla irtibata geçmişti. Bu transfer için İngiliz ekibinden olumlu bilgi alan Cim Bom, işi resmiyete kavuşturacak. Ahmed Musa'yla da Rusya'da bir görüşme gerçekleştirecek olan Galatasaray, oyuncuyu Dünya Kupası bitmeden kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. İki transfer de ay sonuna kadar netleşecek. (Güneş / 22 Haziran)

    RYAN DONK'DA İŞLEM TAMAM!
    Yönetim geçen sezonun ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyan Hollandalı ile 1+1 senelik anlaşma yaptı. 1.5 milyon euro alacak olan Donk 25 maçta forma giyerse sözleşmesi bir yıl daha uzayacak.

    Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda tutulmasını isteği Ryan Donk ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kendisine verilen şansı iyi kullanarak göze giren Hollandalı futbolcu ile 1+1 senelik anlaşma yapıldı.

    Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya daha önce olduğu gibi yine 1.5 milyon euro verecek. Ryan Donk 25 resmi maçta forma giyerse opsiyon maddesi yürürlüğe girecek ve 1 sene daha Galatasaray'da kalacak.

    Kasımpaşa'dan 2.5 sene önce 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ama Fatih Terim gelene kadar kendini kabul ettiremeyen Donk, 21. şampiyonluğun gizli kahramanları arasında yer almıştı. Ligin ikinci yarısında önemli işler çıkaran Donk'un kalması yönünde karar veren Terim, sözleşmenin detaylarında da etkili oldu. Donk ve menajerinin 2+1 senelik mukavele isteğine olumlu yanıt vermeyen tecrübeli teknik adam, 1+1 sene olacak şekilde anlaşmanın yapılmasını daha doğru buldu. Donk da hocasının isteğini yerine getirerek şartları kabul etti. (Milliyet / 22 Haziran)
    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Geçen sezon attığı 14 gol ve yaptığı 10 asistle Alanyaspor'u Süper Lig'de tutan Emre Akbaba Galatasaray'ın yerli oyuncu listesinde ilk sırada. 7 yaş küçük olduğu Selçuk İnan'ın halefi olarak görülen Emre'yi sarı-kırmızılı takımın dışında Başakşehir de istiyor. Alanyaspor Yönetimi, 25 yaşındaki 10 numarasının bonservisini 7 milyon Euro olarak belirledi. Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak öneren G.Saray olumsuz yanıt aldı. Yaz tatilini İtalya'da geçiren Emre Akbaba'ya İtalya'dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Emre'nin İtalya seçeneği olmazsa Alanyaspor'da kalacağı ve bir sene Galatasaray'ı bekleyeceği öğrenildi. Başakşehir'e gitmeyi istemeyen gurbetçi oyuncunun gönlü sarı-kırmızılı takım için atıyor. Ablası Galatasaray Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Emre Akbaba İtalya'ya transfer olmazsa gelecek sezon bonservisi elinde Florya'nın yolunu tutacak. (Sabah / 14 Haziran)
    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Galatasaray, Abel Hernandez'e ilk resmi teklifini yaptı

    Galatasaray, Championship ekiplerinden Hull City'den ayrılan golcü oyuncu Abel Hernandez için ilk resmi girişimini gerçekleştirdi.

    Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgilendiği Abel Hernandez'e Galatasaray ilk resmi teklifini sundu.

    İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi Abel Hernandez'in düşük bulduğu belirtildi. İki tarafın önümüzdeki günlerde tekrar görüşmesi ve Galatasaray'ın golcü oyuncuya yeni bir teklif yapması bekleniyor.

    Bonservisi elinde olması nedeniyle Galatasaray'ın ısrarcı davrandığı Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.

    Abel Hernandez'in yanı sıra Galatasaray'ın golcü adayları arasında Jeol Campbell ismi de ön planda tutuluyor. (Akşam / 12 Haziran)
    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Nuri Şahin an meselesi
    Transferde çok yoğun mesai harcayan Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı. Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.

    GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
    Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. (Takvim - 11 Haziran)
    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Andre Silva'yı takıma katmaya çalışan sarı-kırmızılılarda, ücretinde artış talep eden Gomis'e de 10 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi....

    GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİRLİ YILDIZA KANCA
    Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine İmparator transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi. Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi

    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Cimbom'a Sırp maestro (22 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    SAMURAY'IN TERCİHİ ASLAN
    G.Saray'ın bonservisini almak için ısrarcı olduğu Nagatomo, İnter'e, "Türkiye'de kalmak istiyorum" diyerek yardımcı oldu.
    Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın transferi için İtalya'da olduğu Yuto Nagatomo, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü sırada 31 yaşındaki Japon sol bek toplantıya menajeri Robert Takada ile dahil oldu. Nagatomo'nun görüşmeye cep telefonu üzerinden görüntülü aramayla katıldığı öğrenilirken, "G.Saray'da oynamak istiyorum. Lütfen bonservisimde yardımcı olun" ifadelerini kullandığı belirtildi. İnter'in 5 milyon euro istediği Japon oyuncu için G.Saray 2 milyon euro öneriyor. (Fotomaç / 9 Haziran)

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