Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Abdurrahim Albayrak'tan sakatlık açıklaması!

    Galatasaray 2. başkanı Albayrak, ziyaretine gittiği Nagatomo'yu örnek gösterdi ve şunu söyledi: "Nazara geldik"
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 12:08:49 Güncelleme: 12:38:15
    Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması!

    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımdaki sakatların fazlalığını ve içinde bulundukları durumu "Nazara geldik" diye özetledi.

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    Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması!

    Schalke maçında göğsüne gelen bir topla ciğeri sönen Nagatomo'yu hastanede ziyaret eden sarı-kırmızılı idareci şu açıklamalarda bulundu:

    Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması!

    "Nagatomo, bu takımda sakatlanacak en son kişiydi. Ancak üzerimizde bir şanssızlık var."

    Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması!

    "Bütün bu aksiliklere rağmen de pes etmiyoruz. Bursa ve Schalke maçlarındaki aksiliklere rağmen yenilmememiz önemlidir. Bunlar bizim en zor günlerimizdir"

    Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması!

    NAGATOMO'YA ZİYARET

    Ziyaret sırasında 2 gündür hastanede yatan Nagatomu'yu teselli eden Albayrak, "Büyük bir tehlike atlattın. Bizi de çok korkuttun. Senin gibi profesyonel, kendine çok iyi bakan bir oyuncunun başına bunun gelmesi ilginç. Ama futbolda bunlar oluyor. Kendini üzme ve sağlıklı şekilde bir an önce aramıza dön" dedi.

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