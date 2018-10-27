Abdurrahim Albayraktan sakatlık açıklaması!

NAGATOMO'YA ZİYARET

Ziyaret sırasında 2 gündür hastanede yatan Nagatomu'yu teselli eden Albayrak, "Büyük bir tehlike atlattın. Bizi de çok korkuttun. Senin gibi profesyonel, kendine çok iyi bakan bir oyuncunun başına bunun gelmesi ilginç. Ama futbolda bunlar oluyor. Kendini üzme ve sağlıklı şekilde bir an önce aramıza dön" dedi.