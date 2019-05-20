Abdurrahim Albayrak'tan Babel sözleri!

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da başkan Mustafa Cengiz'le katıldığı programda transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Babel'le ilgili gelen soruya cevap verdi.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:40
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Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 22. kez ipi göğüslerken, başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT Spor'da yayınlanan 'Gündem Futbol' programında açıklamalarda bulundu.
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Abdurrahim Albayrak, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Babel'le ilgili ''İmza attı atmadı bir şey diyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak. Çok önemli transfer çalışmalarımız olacak.'' diye konuştu. İşler hiç bitmiyor. Şampiyonluktaki en önemli şeyimiz aile ortamıydı.
Bakanımız Berat Albayrak ile görüştüm. Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım.
Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:
Şampiyonluklar geliyor, ertesi gün başka bir şey başlıyor. Düne kadar şampiyon olacak mıyız diye mesaj atanlar, bugün kimleri transfer edeceğiz diye yazmaya başladılar.
Arda ile Fatih Terim görüştü mü?
Ligler bitmeden Fatih Hoca kimseyle görüşmez, hiçbir girişim yapmayız. Bir haftamız var. Bir hafta sonra her şey başlar.