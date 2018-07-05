A Bola Galatasarayın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti - Galeri - Fotomaç
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A Bola Galatasaray'ın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti
5 Temmuz 2018 Perşembe, 21:54:34
Güncelleme: 21:55:21
A Bola Galatasaray'ın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti
Galatasaray için Portekiz'den flaş bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün Vincent Aboubakar'ı transfer edebilmek için girişimlere başladığını yazdı.
A Bola Galatasaray'ın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti
Sarı-kırmızılı takımın, 26 yaşındaki yıldızı Şampiyonlar Ligi için kiralamak istediği belirtildi.
A Bola Galatasaray'ın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti
Cimbom'un tıpkı Beşiktaş gibi yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği ifade edildi. 26 yaşındaki golcü oyuncunun piyasa değeri şu an için 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
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A Bola Galatasaray'ın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti
GOMİS'İN YERİNE Mİ!
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuç almak isteyen Galatasaray'ın Kara Kartal'ın eski oyuncusuna göz dikmesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
A Bola Galatasaray'ın Aboubakar için girişimde bulunduğunu iddia etti
Sarı-kırmızılı takımın Abou'yu transfer etmesi halinde Bafetimbi Gomis'i satacağı iddia edildi. Fransız golcü için Çin'den ciddi teklifler geldiği belirtilmişti.