33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri 33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Aslan bu kapsamda sürpriz ama bomba bir golcü için görüşemelere resmen başladı.

3 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12 Güncelleme: 03.07.2019 16:13
33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray, bombaları peş peşe patlatıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Aslan, Şampiyonlar Ligi için de rotasyonu bol ve kaliteli bir takım için çalışmalarını tamamlamak üzere...

33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Bu çalışmalar dahilinde hamleler de peş peşe yapılırken adı daha önce hiç gündeme gelmeyen bir ismin transferinde sona yaklaşıldı. İşte o isim, transfer süreci ve ayrıntılar...

33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Vedat Muriç için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için son olarak Çaykur Rizespor'a 3 milyon 750 bin Euro teklif etmişti.

33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Ancak Rizespor yönetimi, bu bonservisi az bularak reddetmişti. Rota değişti ve...

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