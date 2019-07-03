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33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri
Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Aslan bu kapsamda sürpriz ama bomba bir golcü için görüşemelere resmen başladı.
3 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
Güncelleme: 03.07.2019 16:13
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Yeni sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray, bombaları peş peşe patlatıyor...
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Aslan, Şampiyonlar Ligi için de rotasyonu bol ve kaliteli bir takım için çalışmalarını tamamlamak üzere...
Bu çalışmalar dahilinde hamleler de peş peşe yapılırken adı daha önce hiç gündeme gelmeyen bir ismin transferinde sona yaklaşıldı. İşte o isim, transfer süreci ve ayrıntılar...
Vedat Muriç için de görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetimi, golcü oyuncu için son olarak Çaykur Rizespor'a 3 milyon 750 bin Euro teklif etmişti.
Ancak Rizespor yönetimi, bu bonservisi az bularak reddetmişti. Rota değişti ve...