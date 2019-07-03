33 maçta 29 gol atmıştı... Galatasaray'a süper golcü! Transfer bedeli... Son dakika haberleri

Galatasaray'da 2019-2020 sezonu öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.Yeni sezonda da şampiyonluk hedefleyen ve son olarak Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Aslan bu kapsamda sürpriz ama bomba bir golcü için görüşemelere resmen başladı.