30 Milyon Euro'luk yıldız Galatasaray'a!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gelecek sezon da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 23'e çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan yıldız futbolcuların yerine yeni isimler takıma katılacak. Galatasaray son olarak gündemine 30 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcuyu aldı. İşte ayrıntılar...
2 Ağustos 2019 Cuma 14:44
Güncelleme: 02.08.2019 14:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar takımdan ayrılan futbolcuların yerini doldurmaya devam ediyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede edecek olan Aslan, kadro mühendisliğini dev arenaya göre şekillendiriyor.
Santrfor mevkisine yıldız golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek için tüm imkanları seferber eden sarı-kırmızılılar orta saha bölgesi için arayışlara girmişti.
Sevilla'dan Banega'yı kadroya katmak için sınırları zorlayan Galatasaray yönetimi, oyuncu için istenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle geri adım atmıştı.