30 Milyon Euro'luk yıldız Galatasaray'a!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gelecek sezon da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 23'e çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan yıldız futbolcuların yerine yeni isimler takıma katılacak. Galatasaray son olarak gündemine 30 milyon Euro piyasa değeri olan futbolcuyu aldı. İşte ayrıntılar...

2 Ağustos 2019 Cuma 14:44 Güncelleme: 02.08.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





