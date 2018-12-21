2019 model Aslan yolda!

Teknik heyet, ilk yarıdaki kötü saha sonuçlarını, takıma yapılacak takviyelerle tolere edip, şampiyonluğa uzanmak istiyor. Transferde hedef bir stoper ve iki tane de forvet. İşte Fatih Terim'in 2019 model Galatasaray'ı...

21 Aralık 2018 Cuma, 13:58:20 Güncelleme: 13:58:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





