2019 model Aslan yolda! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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2019 model Aslan yolda!

Teknik heyet, ilk yarıdaki kötü saha sonuçlarını, takıma yapılacak takviyelerle tolere edip, şampiyonluğa uzanmak istiyor. Transferde hedef bir stoper ve iki tane de forvet. İşte Fatih Terim'in 2019 model Galatasaray'ı...
21 Aralık 2018 Cuma, 13:58:20 Güncelleme: 13:58:42
2019 model Aslan yolda!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kurmayları, ligin ikinci yarısı için bambaşka bir takım planlıyor.

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2019 model Aslan yolda!

Sarı - kırmızılılar; tedavileri süren Emre ile Sinan'ın takıma katılmaları ve yapılacak transferlerle, şampiyonluk yarışındaki puan farkını kapatıp, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

2019 model Aslan yolda!

1 stoper ve 2 forvet almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ocak ayı yol haritası şöyle:

2019 model Aslan yolda!

1- Fatih Terim'in sistemine uymayan Maicon elden çıkarılacak.

2019 model Aslan yolda!

2- Maicon'dan gelecek para ile stoper ve forvet transferi yapılacak.

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