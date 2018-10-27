2000 ruhu geri dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    2000 ruhu geri dönüyor!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 200 ruhunu geri getiriyor.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 08:14:37 Güncelleme: 08:56:34
    2000 ruhu geri dönüyor!

    Sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da olumlu gelişmeler de yaşanıyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    2000 ruhu geri dönüyor!

    Schalke maçındaki performansıyla herkesin alkışını alan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ı takıma kazandıran Fatih Terim gözünü iki genç yıldıza daha çevirdi.

    2000 ruhu geri dönüyor!

    YILDIZLAR YOK!
    Birçok yıldızını sakatlığa kurban veren tecrübeli hoca, aynı Ozan gibi 2000 doğumlu olan Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı da takıma monte etmeyi düşünüyor.

    2000 ruhu geri dönüyor!

    Terim böylece hem çok önemli iki genç yeteneği daha Galatasaray'a kazandıracak hem de krizi fırsata çevirmiş olacak.

    2000 ruhu geri dönüyor!

    Tecrübeli hoca, 2000 doğumlu olan 3 genç yıldız için "Onlar G.Saray'ın geleceği olacaklar" ifadesini kullanıyor...

    2000 ruhu geri dönüyor!

    İKİSİ DE SOLAK
    Bu sezon Terim'in zaman zaman şans verdiği Yunus her iki kanatta oynuyor ve sol ayağıyla dikkat çekiyor.

    2000 ruhu geri dönüyor!

    Orta alanın ortasında görev yapan Atalay da sol ayağını çok etkili kullanıyor. Atalay son olarak Schalke 19 takımına iki gol atmıştı.

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