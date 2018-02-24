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    25 Şubat 2018, Pazar
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    10 yaşında Galatasaray'a transfer oldu

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    10 yaşında Galatasaray'a transfer oldu

    'HEDEFİM, GALATASARAY'IN A TAKIMI OYUNCUSU OLMAK'
    Hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olan Ali Osman Kalın, çok mutlu olduğunu söyledi. Kalın, transfer sürecini şöyle anlattı:"4 senedir Kahramansaray'da oynuyorum. 3 kere     'a kamplara gittim. 2 kere Antalya'ya, 1'er kere de Ankara ve Elazığ'a gittik. Oralarda seçildim, 'da denemeye aldılar, orada da seçtiler. Antalya kampında turnuvalara gittik, finale çıktık İstanbul takımıyla. Finalde Fenerbahçe ile oynadık ve 4-0 yenip şampiyon olduk. Mutluyum, orada forma giymeyi çok isterim. Arkadaşlarımla da tanıştım, kaynaştık. Mutluyum, orada forma giymeyi ve kaptan olmayı çok isterim. Bundan sonraki hedefim 'de oynamak isterim, Galatasaray'ın A takımı oyuncusu olmak."

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