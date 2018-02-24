10 yaşında Galatasaray'a transfer oldu

'HEDEFİM, GALATASARAY'IN A TAKIMI OYUNCUSU OLMAK'

Hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olan Ali Osman Kalın, çok mutlu olduğunu söyledi. Kalın, transfer sürecini şöyle anlattı:"4 senedir Kahramansaray'da oynuyorum. 3 kere İstanbul'a kamplara gittim. 2 kere Antalya'ya, 1'er kere de Ankara ve Elazığ'a gittik. Oralarda seçildim, İstanbul'da denemeye aldılar, orada da seçtiler. Antalya kampında turnuvalara gittik, finale çıktık İstanbul takımıyla. Finalde Fenerbahçe ile oynadık ve 4-0 yenip şampiyon olduk. Mutluyum, orada forma giymeyi çok isterim. Arkadaşlarımla da tanıştım, kaynaştık. Mutluyum, orada forma giymeyi ve kaptan olmayı çok isterim. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Süper Lig'de oynamak isterim, Galatasaray'ın A takımı oyuncusu olmak."