10 yaşında Galatasaray'a transfer oldu
'HEDEFİM, GALATASARAY'IN A TAKIMI OYUNCUSU OLMAK'
Hayalini kurduğu Galatasaray'a transfer olan Ali Osman Kalın, çok mutlu olduğunu söyledi. Kalın, transfer sürecini şöyle anlattı:"4 senedir Kahramansaray'da oynuyorum. 3 kere İstanbul'a kamplara gittim. 2 kere Antalya'ya, 1'er kere de Ankara ve Elazığ'a gittik. Oralarda seçildim, İstanbul'da denemeye aldılar, orada da seçtiler. Antalya kampında turnuvalara gittik, finale çıktık İstanbul takımıyla. Finalde Fenerbahçe ile oynadık ve 4-0 yenip şampiyon olduk. Mutluyum, orada forma giymeyi çok isterim. Arkadaşlarımla da tanıştım, kaynaştık. Mutluyum, orada forma giymeyi ve kaptan olmayı çok isterim. Bundan sonraki hedefim Spor Toto Süper Lig'de oynamak isterim, Galatasaray'ın A takımı oyuncusu olmak."
Kalın'ın bu kadar öğrenci arasından Galatasaray'ın radarına girmeyi başardığını kaydeden Canlı, transferin Kahramanmaraş açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Ali Osman Kalın'ın, 1988'de Kahramanmaraşspor'da forma giyerken Beşiktaş'a transfer olan Mehmet Özdilek'ten sonra kentten üç büyüklere transfer olan tek futbolcu olduğunu ifade eden Yahya Canlı, "Ali Osman Kalın, Galatasaray'ın resmi lisanslı futbolcusudur ve yaşı itibariyle altyapıda forma giyecek" dedi.
Volkan Dalyan, İlyas Karageçen, Hasan Cino ve Esat Kazancı gözetiminde çalışmalarını sürdüren çocuklardan 4'ünün daha Galatasaray'ın takibinde olduğunu ifade eden Yahya Canlı, şöyle devam etti: "2 yıldan beri gerek Florya'da, gerek yaz ve kış kamplarımızda Ali Osman izlenmekteydi. Hatta önümüzdeki yıl ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşmesi söylendi, ama babasının işlerinden dolayı olmamıştı. Ali Osman'ın lisansı Galatasaray'a çıktı. Artık Türk futbolunun medarı iftiharı, Avrupa fatihi Galatasarayımızın Kahramanmaraş'tan da bir futbolcusu var. Bu gururu Galatasaray Futbol Okulu ve Kahramansaray Kulübü olarak yaşıyoruz" diye konuştu.
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