Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

Futbol kariyerinin son döneminde olduğunu ancak kendisini hala çok fit hissettiğini belirten Brezilyalı orta saha oyuncu Arjantin devi Boca Juniors'a hayran olduğunu ve Boca için oynamanın Güney Amerikalı birçok futbolcunun hayali olduğunu söyledi.