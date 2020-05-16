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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo transfer sürecine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Arjantin'in OLE gazetesine manşet olan futbolcu, kariyerinin son döneminde formasını giymek istediği kulüple ilgili de flaş bir mesaj verdi. Sarı-kırmızılıların gönlünde taht kuran Melo, yılın transferini de duyurdu. İşte o açıklamalar...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:17 Güncelleme: 16.05.2020 22:40
Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo transfer sürecine yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Arjantin'in OLE gazetesine manşet olan futbolcu, kariyerinin son döneminde formasını giymek istediği kulüple ilgili de flaş bir mesaj verdi.

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Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

Sarı kırmızılılarda sergilediği performansla büyük izler bırakan oyuncu sonrasında Inter ve Palmeirasa imza atmıştı. Palmeirasda kariyerine devam eden oyuncu önemli bir itirafta bulundu.

Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

37 yaşındaki futbolcu Palmeirasta oynamaktan dolayı mutlu olduğunu söylerken kariyerinde formasını giymek istediği takımdan da bahsetti.

Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

Futbol kariyerinin son döneminde olduğunu ancak kendisini hala çok fit hissettiğini belirten Brezilyalı orta saha oyuncu Arjantin devi Boca Juniors'a hayran olduğunu ve Boca için oynamanın Güney Amerikalı birçok futbolcunun hayali olduğunu söyledi.

Yılın transferini Felipe Melo duyurdu!

Melo'nun açıklamaları Arjantin'de yankı uyandırırken Boca'nın tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katıp katmayacağı merak konusu oldu.

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