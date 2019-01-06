Yılın transfer sürprizi! Arda Turanın yeni takımı...

Yılın transfer sürprizi! Arda Turan'ın yeni takımı...
Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patlarken flaş bir haber daha geldi. Robinho ve Serdar Taşçı transferlerini bitiren Medipol Başakşehir'de yılın transfer sürprizi Arda Turan...
6 Ocak 2019 Pazar, 14:17:28
Güncelleme: 14:20:45
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2019 transferde hareketli başladı. Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş derken, kulüpler kıyasıya bir yarış halinde transfer çalışmalarını sürdürüyor...
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Yılın transfer sürprizi ise Medipol Başakşehir'de kiralık olarak foma giyen Arda Turan ile geldi. İşte detaylar...
ARDA'DAN AYRILIK KARARI Fotospor'un haberine göre; Formayı Napoleoni'ye kaptıran Arda Turan'nın bir de üzerine Robinho'nun da alınmasıyla Başakşehir'de forma giyme şansı kalmadığına inandığı için ayrılmak istiyor.
Arda Turan bu durumu yakın dostu olan Burak Yılmaz'la da paylaştı.
BURAK ÖNERDİ, GÜNEŞ ONAYLADI Burak'ın tavsiyesi Şenol Güneş'in onayıyla siyah-beyazlı yönetim Arda Turan ile görüşmelere başladı.