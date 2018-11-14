Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!

    Yıldız futbolcu yaptığı gece kaçamağında 4 kadınla beraber bir araçta görüntülendi.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 12:17:17 Güncelleme: 12:17:25
    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!

    Liglere verilen milli takım arasını ABD'de değerlendiren Sergio Agüero, dün gece Holywood'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.

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    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!

    Arjantinli golcü, geçtiğimiz hafta oynanan ve Manchester City'nin Manchester United'ı 3-1 yendiği derbide takımının 2.golünü kaydetmişti.

    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!

    4 kadınla beraber bir araca bindiği görüntülenen golcü futbolcu, bir süre Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın kızıyla evli kalmıştı.

    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!

    Yıldız oyuncunun dün gece beraber olduğu gizemli güzellerden birinin ünlü model Zoe Cristofoli olduğu belirtildi.

    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!
    Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!
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