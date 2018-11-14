Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı! - Galeri - Fotomaç
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Yıldız futbolcu 4 kadınla yakalandı!
Yıldız futbolcu yaptığı gece kaçamağında 4 kadınla beraber bir araçta görüntülendi.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 12:17:17
Güncelleme: 12:17:25
Liglere verilen milli takım arasını ABD'de değerlendiren Sergio Agüero, dün gece Holywood'da bir gece kulübü çıkışında görüntülendi.
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Arjantinli golcü, geçtiğimiz hafta oynanan ve Manchester City'nin Manchester United'ı 3-1 yendiği derbide takımının 2.golünü kaydetmişti.
4 kadınla beraber bir araca bindiği görüntülenen golcü futbolcu, bir süre Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın kızıyla evli kalmıştı.
Yıldız oyuncunun dün gece beraber olduğu gizemli güzellerden birinin ünlü model Zoe Cristofoli olduğu belirtildi.