Yaz transfer dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih

Dünya üzerinde 2018-2019 sezonunun sonuna yaklaşırken, transferde de kulüpleri hareketli günler bekliyor. Liglerin sona ermesi ile kadrolarını güçlendirmek için harekete geçecek olan takımlar, transfer döneminin başlayacağı tarihi bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?' sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, Avrupa'nın büyük ligleri dahil olmak üzere Spor Toto Süper Lig transfer sezonunun açılacağı tarih bilgisine yer verdik.