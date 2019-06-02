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Yaz transfer dönemi 2019 ne zaman başlayacak? İşte transfer sezonunun açılacağı tarih
Dünya üzerinde 2018-2019 sezonunun sonuna yaklaşırken, transferde de kulüpleri hareketli günler bekliyor. Liglerin sona ermesi ile kadrolarını güçlendirmek için harekete geçecek olan takımlar, transfer döneminin başlayacağı tarihi bekliyor. Bu doğrultuda, '2019 Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak?' sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizden, Avrupa'nın büyük ligleri dahil olmak üzere Spor Toto Süper Lig transfer sezonunun açılacağı tarih bilgisine yer verdik.
2 Haziran 2019 Pazar 21:40
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Dünya üzerinde birçok ligde 2018-2019 futbol sezonunun sonuna gelindi. Kadrolarını güçlendirerek yeni sezona hazırlanmak isteyen takımlar, yaz transfer dönemini heyecanla bekliyor.
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Her sene olduğu gibi bu yıl da, Süper Lig başta olmak üzere yaz transfer sezonunda futbolseverleri hareketli günler bekliyor olacak. Peki, 2019 Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Arjantin'de 3 Temmuz tarihinde açılacak olan transfer sezonu, 24 Eylül tarihinde sona erecek.
Brezilya'da 1 Temmuz tarihinde açılacak olan transfer sezonu, 31 Temmuz tarihinde sona erecek.
Çin'de 1 Temmuz tarihinde açılacak olan transfer sezonu, 31 Temmuz tarihinde sona erecek.