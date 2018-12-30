Ve Lucescu ile yollar ayrılıyor! Yeni adresini açıkladılar...
Geçtiğimiz kasım ayında ayrılık haberlerine dair, "Bu tarzdaki fikirleri herkesle paylaşmam, böyle bir durum yok. Geleceğime ben karar veririm" demiştim ve Lucescu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
30 Aralık 2018 Pazar, 10:36:03
Güncelleme: 10:37:32
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Ağustos 2017'de göreve başlayan Rumen teknik adam, milli takımın aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alıyordu.
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Tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından konuya tecrübeli teknik adamın ülkesi de dahil oldu ve Romanya'da Lucescu ile ilgili bir haber yayımlandı.
ÇİN'DEN TEKLİF ALDI... Rumen gazeteci Emamuel Roşu'nun haberine göre; Mircea Lucescu'ya Çin'den çok ciddi bir teklif geldi.
Ancak 73 yaşındaki teknik adamın kararı Türkiye'de kalmak oldu ve Türk Milli Takımı'nı bırakmak istemiyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lucescu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2 yıllık bu süre sezonun sonunda sona eriyor.