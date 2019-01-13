Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli... - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli...

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un bileti kesildi.

13 Ocak 2019 Pazar, 09:44:01 Güncelleme: 09:46:06
Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli...

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un satış listesine konuldu. Konuya dair çok ilginç gelişmeler yaşandı... İşte detaylar:

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Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli...

Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında 22 milyon Euro'ya transfer olan yıldız isim, gözden düştü.

Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli...

İngiliz basınına göre; Teknik direktörlüğe Marco Silva'nın getirilmesinin ardından Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun satış listesine konuldu.

Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli...

Bu kararı duyan İngiltere'den 4, İspanya'dan da 2 kulüp hemen telefona sarıldılar ve Cenk Tosun'u aradılar.

Ve Cenk Tosun satılıyor! Transfer bedeli...

Ancak 27 yaşındaki milli futbolcunun yedek kalmasına rağmen Everton'dan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

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